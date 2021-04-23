МИД РФ решительно осуждает демонтаж монумента Славы Советской армии во Львове

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия призывает украинское руководство проявлять ответственный подход к мемориальному наследию народов бывшего Советского Союза и решительно осуждает решение властей Львова демонтировать памятник советским солдатам, освобождавшим Украину в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Протест по этому поводу уже выразило Российское военно-историческое общество, назвав действия львовских властей варварскими и циничными. МИД России присоединяется к этому протесту. Подобные акции не делают чести городскому руководству и дискредитируют его в глазах общественности", - отметила Захарова.

Она указала, что именно советские солдаты спасли город Львов и Западную Украину "от физического истребления и порабощения Третьим рейхом", и в этой связи назвала действия львовских властей преступной неблагодарностью. "Мы решительно осуждаем факты вандализма и детально фиксируем все деяния украинских властей, направленные на героизацию нацистских преступников и фальсификацию нашей общей многовековой истории. Считаем недопустимым варварское отношение к монументам воинской доблести и призываем украинское руководство проявлять ответственный подход к мемориальному наследию народов России, Украины и других стран бывшего Советского Союза, совместными усилиями одержавших победу в Великой Отечественной войне", - подчеркивается в комментарии.

Захарова напомнила, что в годы оккупации гитлеровцы истребили около 700 тыс. человек в Львовской области, где также было убито большое число подданных Великобритании и Нидерландов, граждан США, Франции, Чехословакии и Югославии, привезенных во Львов из германских концлагерей. "В ходе Львовско-Сандомирской операции, завершившей в 1944 году освобождение Украины, погибло и пропало без вести 65 тыс. красноармейцев. Именно им был установлен монумент славы во Львове. Именно благодаря им сегодня живы те, кто разрушает этот мемориал, глумясь над памятью молодых солдат, отдавших жизнь ради их будущего, называя их "террористами", кто играет в неонацистские игры, забывая прошлое и пытаясь исказить собственную историю", - заключила официальный представитель МИД РФ.

О монументе

Монумент Славы был воздвигнут на возвышении в городском Центральном парке культуры и отдыха в 1970 году в память о победителях нацизма в годы Великой Отечественной войны. Ансамбль из гранита и бронзы включает 30-метровый пилон и скульптурную группу, в центре которой фигуры Родины-матери и советского воина, рядом - захоронения около 3,5 тыс. воинов, в том числе Героев Советского Союза - разведчика Николая Кузнецова и летчика Михаила Лиховида. В 1992 году львовский областной совет уже принимал решение о демонтаже мемориала, но позже это решение отменил.

Стелу монумента Славы исполком Львовского горсовета признал аварийной в 2018 году и принял решение ее демонтировать. Элементы стелы перевезут в музей "Территория террора".