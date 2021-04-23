Воронежские депутаты упростили правила проведения собраний для наказов избирателей

ВОРОНЕЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы утвердили поправки в закон "О наказах избирателей депутатам Воронежской областной думы", согласно которым уточняется порядок внесения, рассмотрения, утверждения и контроля за исполнением наказов избирателей региона. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Благодаря новому механизму реализации наказов, закрепленному законодательно, мы сможем более эффективно и оперативно решать волнующие избирателей проблемы. В частности, теперь для оформления наказов необходимо будет провести собрание не менее 50 граждан - в сельских поселениях, не менее 70 граждан - в городских поселениях, не менее 100 граждан - в городских округах. Ранее законом требовалось организовать собрание не менее 300 избирателей в любом населенном пункте, что было довольно сложно, особенно для небольших сел", - цитирует пресс-служба председателя Воронежкой областной думы Владимира Нетесова.

Помимо этого, в законе также подробно прописали механизм финансирования мероприятий по исполнению наказов, требующих выделения средств областного бюджета на их реализацию. Теперь расходы на реализацию наказов избирателей будут включены в закон Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объем средств, направляемых на их исполнение, будет учитываться в составе отдельного приложения к указанному закону.

"Исходя из опыта депутатской работы, больше всего от избирателей поступает наказов, которые касаются вопросов социальной сферы. Также граждан на местах волнует тема создания или обновления инфраструктуры: это касается и дорог, и водоснабжения, и освещения. Масса обращений всегда есть и по благоустройству территорий", - приводит пресс-служба слова председателя думского комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николая Колоскова.