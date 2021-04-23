Посольство РФ заявило, что высылка дипломата из Эстонии помешает нормализации отношений

ТАЛЛИН, 23 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Эстонии считает, что решение о высылке дипломата посольства может свести на нет усилия по нормализации отношений. Об этом диппредставительство сообщило в пятницу.

"Предпринятая в отношении российского дипломата акция в состоянии лишь свести на нет любые усилия по выведению российско-эстонских отношений на уровень, гораздо в большей степени соответствующий интересам народов наших стран", - говорится в заявлении посольства.

Ранее в пятницу МИД Эстонии сообщил, что высылает российского дипломата в знак солидарности с Чехией.

В российском диппредставительстве расценили "принятое эстонской стороной в угоду показной натовской и еэсовской "солидарности" с Чехией решение об объявлении сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата как недружественную и абсолютно безосновательную акцию, деструктивные последствия которой для двусторонних отношений будут ощущаться в течение еще долгого времени".

"Напомним, что буквально накануне, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предельно ясно дал понять, что разговаривать с нашей страной с позиции силы, на языке угроз и ультиматумов бессмысленно и бесперспективно, - добавили также российские дипломаты. - Действия властей Эстонии с трудом поддаются какому-либо логическому объяснению, особенно с учетом того, что 9 апреля именно по инициативе эстонской стороны состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Эвы-Марии Лийметс, в ходе которого с нашей стороны, в частности, говорилось о необходимости формирования нормальной неконфронтационной атмосферы двусторонних отношений".

9 апреля Лийметс и Лавров договорились в ходе телефонной беседы продолжить работу в направлении ратификации договора о границе. В ходе разговора глава МИД РФ также подтвердил, что обязательным условием ратификации Россией договоров о границе с Эстонией является выполнение Таллином договоренностей, достигнутых при подписании пограндоговоров в 2014 году, и отказ от территориальных претензий.