МИД РФ: безоглядная поддержка Киева делает ЕС ответственным за притеснение русскоязычных

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Поддержка украинских властей со стороны ЕС делает Брюссель ответственным за притеснение русскоязычного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой опубликованы в пятницу на сайте российского дипведомства.

"Возможно, руководству евродипломатии вместо безоглядной поддержки украинских властей пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и, наконец, добросовестному выполнению взятых на себя согласно минскому Комплексу мер и договоренностям на саммитах нормандского формата обязательств по урегулированию конфликта, - отметила она. - В противном случае не останется никаких сомнений в том, что именно Евросоюз, позиция которого уже фактически неотличима от украинской, занял в конфликте вполне определенную сторону и активно потакает националистической политике киевских властей. Следовательно, несет ответственность и за последствия этой политики, в том числе продолжающегося на Украине масштабного и агрессивного ущемления прав и свобод русскоязычного населения, а также возрождения пещерной идеологии неонацизма и правого экстремизма".

Комментируя публикацию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Twitter о якобы российской агрессии против Украины, Захарова заявила, что он предвзят в своих высказываниях, что доказывает неспособность Евросоюза объективно оценить происходящие события, "разобраться в их причинах и понять их трагические последствия".

"Разочарование вызывает ангажированная позиция главного еэсовского дипломата. Словно заклинание повторяется неправда о "российской агрессии" против Украины. О какой "сдержанной реакции" и тем более "шагах в сторону урегулирования" киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?" - подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД выразила надежду на то, что в Брюсселе прекратят распространять "грубую антироссийскую дезинформацию и, руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов, начнут инициативно искать пути к нормализации российско-еэсовского взаимодействия". "Это пошло бы на пользу и заявке Евросоюза на достижение "стратегической автономии" от своих заокеанских партнеров в новом многополярном мироустройстве", - заключила она.