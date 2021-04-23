В КПРФ заявили, что все реготделения выступили за переизбрание Зюганова лидером ЦК партии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Все 85 региональных отделений КПРФ рекомендуют съезду партии, который пройдет в субботу, переизбрать председателем центрального комитета Геннадия Зюганова. Об этом сообщил ТАСС в пятницу зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Единогласно руководители делегаций, то есть [все] 85 регионов. Поэтому тут вообще никаких альтернатив, других точек зрения нет", - сказал он, отвечая на вопрос, все ли реготделения будут рекомендовать переизбрать действующего лидера КПРФ.

"Все. Кто-то [сформулировал рекомендации] на конференции, кто-то на заседании бюро или комитета, но все организации, и других точек зрения нет совсем", - подчеркнул Афонин.

Первый этап 18-го съезда КПРФ пройдет в субботу в Снегирях, на нем будет избран новый состав центрального комитета партии, а также его председатель и президиум на ближайшие четыре года. Зюганов руководит партией с момента ее создания в 1993 году.