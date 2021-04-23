Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия других стран

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Президент постановил "ограничить (включая установление при необходимости полного запрета) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ".

Путин установил также, что "количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми могут быть заключены договоры, определяется правительством РФ". "Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством РФ, подлежат прекращению", - подчеркивается в указе. При этом ограничения на заключения договоров "не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств".

Глава государства поручил правительству "определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)"; определить количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми могут быть заключены договоры", а также "вносить при необходимости предложения об изменении мер воздействия (противодействия), установленных настоящим указом, и срока действия таких мер". Кабинету министров надлежит обеспечить контроль за соблюдением трудовых прав граждан РФ при прекращении таких договоров из-за превышения лимита.

Как поясняется в указе, он подписан "в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

"Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия)", - подчеркивается в документе.