КПРФ переизберет руководство на отчетно-выборном съезде в Подмосковье

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Первый этап 18-го съезда КПРФ пройдет в субботу в Снегирях, на нем будет избран председатель центрального комитета партии, а также обновлен состав ЦК и центральной контрольно-ревизионной комиссии на ближайшие четыре года.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил ТАСС, что все 85 региональных партийных отделений рекомендуют съезду переизбрать председателем ЦК действующего лидера партии Геннадия Зюганова. Он пояснил, что избрание нового состава ЦК проходит тайным голосованием, затем на заседании обновленного руководства открытым голосованием будут избраны председатель партии, его заместители и секретариат.

По словам Афонина, состав ЦК партии в этот раз обновится где-то на 20%. "У нас есть норма - примерно на 1/5 обновление должно быть. Это как бы традиция, и в уставе заложено, что у нас должна быть ротация и обновление. Поэтому завтра тоже примерно в районе 20% будет традиционно", - отметил он. Согласно списку на официальном сайте КПРФ, в состав ЦК входят более 180 человек. Таким образом, в руководящем органе компартии может появиться около 40 новых имен.

Как отмечал ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, второй этап съезда пройдет в июне, на нем будут решаться вопросы, связанные с сентябрьскими выборами в Госдуму.

Предыдущий - 17-й - съезд КПРФ прошел в мае 2017 года, на нем также избирались председатель и руководящие органы партии на последующие четыре года.