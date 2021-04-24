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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Захарова процитировала Чапека в связи с высылкой российских дипломатов из стран ЕС

Ранее Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке четырех российских дипломатов. Этот шаг Вильнюс, Рига и Таллин предприняли, как отметили там, в знак солидарности с Чехией по ситуации в отношениях с РФ после инцидента в Врбетице
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ТАСС, 24 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала словами писателя Карела Чапека о саранче благодарность властей Чехии в адрес Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы, которые поддержали Прагу после высылки российских дипломатов.

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"Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: "Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое..." - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее в пятницу Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке четырех российских дипломатов. Этот шаг Вильнюс, Рига и Таллин предприняли, как отметили там, в знак солидарности с Чехией по ситуации в отношениях с РФ после инцидента в Врбетице. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек обсудил со своим британским коллегой Домиником Раабом отношения республики и королевства с Россией, а также поблагодарил Литву, Латвию и Эстонию за солидарность с Прагой. 

Теги
ЧехияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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