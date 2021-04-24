Захарова процитировала Чапека в связи с высылкой российских дипломатов из стран ЕС

"Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: "Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое..." - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее в пятницу Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке четырех российских дипломатов. Этот шаг Вильнюс, Рига и Таллин предприняли, как отметили там, в знак солидарности с Чехией по ситуации в отношениях с РФ после инцидента в Врбетице. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек обсудил со своим британским коллегой Домиником Раабом отношения республики и королевства с Россией, а также поблагодарил Литву, Латвию и Эстонию за солидарность с Прагой.