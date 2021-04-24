Постпред заявил, что Россия готова говорить с ЕС о нераспространении и разоружении

БРЮССЕЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Россия готова к консультациям с ЕС по темам нераспространения и разоружения, но инициатива должна исходить от Брюсселя, который в одностороннем порядке заморозил весь политический диалог с Россией. Об этом заявил ТАСС в субботу постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о заинтересованности сообщества в диалоге с Россией по теме разоружения.

"Если такая тематика интересует ЕС, то мы готовы к таким обсуждениям. Вообще мы, Россия, и не закрывали ни одного трека в нашем диалоге с Евросоюзом. Все, что сегодня заморожено, было заморожено при помощи холодильного агрегата Евросоюза. Может быть, кто-то еще им сухого льда подбрасывает. Так что, если они хотят возобновлять какой-то диалог, - пусть предлагают. Мы с профессиональным интересом воспримем эти предложения", - сказал Чижов.

По его словам, эта тематика ранее присутствовала в отношениях стран, причем не в виде какого-то самостоятельного трека, ведь "Евросоюз - не ядерная держава и постоянно подчеркивает, что не является военным блоком".

"Характерно, что последний раунд таких экспертных консультаций состоялся в феврале 2017 года - более четырех лет назад. Мы, конечно, говорили не столько о ядерных вопросах, сколько о других аспектах, в том числе обсуждали поставки в различные горячие точки обычных вооружений. Говорили и о нелицензионном производстве. В частности, в контексте последних волн расширения ЕС мы обращали внимание, что некоторые вступавшие в ЕС страны нередко занимались не соответствующим международному праву производством стрелкового и других видов вооружений по советским и российским образцам. Где-то лицензии истекли, где-то они были аннулированы", - отметил российский постпред.

В четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил ТАСС, что Евросоюз готов к диалогу с Россией по вопросам нераспространения и разоружения и предлагает возродить диалог по этой теме.

Так он отреагировал на заявление президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию, что Москва настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать "уравнение безопасности", которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но и все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения". Президент подчеркнул, что Россия всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества.