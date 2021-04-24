{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
Обновлено 

Чижов назвал высылку дипломатов из Чехии частью антироссийского психоза Запада

Постпред России считает, что ЕС извлек урок из своей грубой политической ошибки с коллективной высылкой российских дипломатов в 2018 году, усвоив, как на такие действия отвечает Россия
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов Руслан Шамуков/ТАСC
Описание
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов
© Руслан Шамуков/ТАСC

БРЮССЕЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. История с высылкой российских дипломатов из Чехии и попыткой привлечь к этому ЕС и НАТО стала клиническим случаем антироссийского психоза Запада. Об этом заявил ТАСС в субботу постпред России при ЕС Владимир Чижов.

На эту тему
Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии
Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

"Чешская история - это не изолированный эпизод. Это часть нынешнего антироссийского психоза Запада. Это уже даже не истерика, это действительно психоз, совершенно клинический случай", - подчеркнул он.

По словам Чижова, чешская история свидетельствует, что ЕС извлек урок из своей грубой политической ошибки с коллективной высылкой российских дипломатов в 2018 году, усвоив, как на такие действия отвечает Россия. 

"В этот раз Евросоюз и внешнеполитическая служба ЕС заявили, что вопрос о высылке дипломатов находится исключительно в компетенции стран-членов. Хочется верить, что они извлекли определенный урок из той грубой политической ошибки, которую допустили в 2018 году. Урок, в частности, заключался в усвоении того, как в подобных случаях реагировала и будет реагировать российская сторона", - заявил российский постпред.

Чижов считает, что причины чешского скандала лежат во внутренних проблемах Запада, они вполне совпадают с мотивами истории 2018 года в Солсбери, раскрученной на фоне ситуации, в которой оказалась Великобритания в связи с выходом из Евросоюза (Brexit). 

"Естественно, это очередная попытка отвлечь внимание собственных граждан от внутренних проблем как в странах Евросоюза, так и в других западных государствах. То есть причины в значительной степени совпадают с мотивами истории 2018 года, которая была раскручена на фоне серьезных внутренних проблем в Великобритании, в частности вокруг Brexit", - заявил он.

Теги
ЧехияРоссияЧижов, Владимир АлексеевичДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Читать полностью