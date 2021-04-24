Чижов назвал высылку дипломатов из Чехии частью антироссийского психоза Запада

БРЮССЕЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. История с высылкой российских дипломатов из Чехии и попыткой привлечь к этому ЕС и НАТО стала клиническим случаем антироссийского психоза Запада. Об этом заявил ТАСС в субботу постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Чешская история - это не изолированный эпизод. Это часть нынешнего антироссийского психоза Запада. Это уже даже не истерика, это действительно психоз, совершенно клинический случай", - подчеркнул он.

По словам Чижова, чешская история свидетельствует, что ЕС извлек урок из своей грубой политической ошибки с коллективной высылкой российских дипломатов в 2018 году, усвоив, как на такие действия отвечает Россия.

"В этот раз Евросоюз и внешнеполитическая служба ЕС заявили, что вопрос о высылке дипломатов находится исключительно в компетенции стран-членов. Хочется верить, что они извлекли определенный урок из той грубой политической ошибки, которую допустили в 2018 году. Урок, в частности, заключался в усвоении того, как в подобных случаях реагировала и будет реагировать российская сторона", - заявил российский постпред.

Чижов считает, что причины чешского скандала лежат во внутренних проблемах Запада, они вполне совпадают с мотивами истории 2018 года в Солсбери, раскрученной на фоне ситуации, в которой оказалась Великобритания в связи с выходом из Евросоюза (Brexit).

"Естественно, это очередная попытка отвлечь внимание собственных граждан от внутренних проблем как в странах Евросоюза, так и в других западных государствах. То есть причины в значительной степени совпадают с мотивами истории 2018 года, которая была раскручена на фоне серьезных внутренних проблем в Великобритании, в частности вокруг Brexit", - заявил он.