Мишустин поздравил парламентариев с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Сегодня, как и 115 лет назад, парламент осуществляет свою деятельность на принципах верховенства права. Федеральное собрание выражает государственную волю народа в законах, оказывает влияние на общественно-политическую жизнь нашей большой страны. Благодаря законотворческой деятельности Совета Федерации и Государственной думы решаются серьезные задачи по развитию экономики и социальной сферы, укреплению обороноспособности, обеспечению национальной безопасности, улучшению жизни миллионов наших граждан", - говорится в тексте телеграммы.

Говоря о парламентской системе в России, Мишустин отметил особенность 2021 года для нее в связи с предстоящими выборами, в ходе которых будут избраны новый состав Государственной думы, а во многих субъектах Российской Федерации - главы регионов и депутаты законодательных органов. "Важно, чтобы единый день голосования в сентябре прошел на самом высоком организационном уровне. Ведь это еще один шаг к формированию прозрачной, открытой системы представительства людей во власти", - добавил премьер.

Мишустин выразил уверенность в том, что народные избранники будут ответственно относиться к запросам людей и защищать их права.

Председатель правительства пожелал парламентариям успешного завершения весенней сессии, здоровья и благополучия.

27 апреля 1906 года в Таврическом дворце состоялось первое в истории Российской империи заседание Государственной думы - представительного и законодательного органа власти. Это событие открыло новую страницу в отечественной истории, стало началом создания парламентаризма в России.