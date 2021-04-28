Патрушев проведет переговоры с коллегами из стран ОДКБ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 28-29 апреля посетит Таджикистан. Там он в том числе проведет переговоры со своими коллегами из стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В пресс-службе аппарата российского Совбеза сообщили, что 28 апреля в Душанбе состоятся двусторонние переговоры Патрушева с секретарями советов безопасности Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а 29 апреля он примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.

Как сообщается на сайте ОДКБ, на заседании в том числе будут обсуждаться вопросы военной безопасности, противодействие вызовам и угрозам, меры по их нейтрализации. Также в повестке дня - рассмотрение плана мероприятий, посвященных 30-летию подписания договора и 20-летию создания ОДКБ. Ожидается, что перед началом заседаний секретарей советов безопасности примет президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Последний раз Патрушев посещал Таджикистан в октябре 2019 года во время двухдневного визита в Центральную Азию. Тогда он провел в Душанбе российско-таджикистанские консультации по безопасности. Во время той поездки Патрушев также обсуждал с Рахмоном борьбу с терроризмом, вызовы и угрозы безопасности в Центральной Азии, вопросы сотрудничества двух стран в рамках ОДКБ и других организаций.

Комитет секретарей советов безопасности - консультативный и исполнительный орган, занимающийся вопросами координации взаимодействия государств ОДКБ в области обеспечения их национальной безопасности. Предыдущее заседание этого комитета прошло в режиме видеоконференции под председательством Патрушева в ноябре 2020 года. Тогда обсуждались в том числе борьба с наркотиками, террором и другими угрозами.

Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте, в 2002 году было принято решение о создании соответствующей организации. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Таджикистан председательствует в ОДКБ в 2020-2021 годах.