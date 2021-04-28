Россия и Франция подчеркнули важность скорейшего проведения саммита "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Дипломаты России и Франции по итогам переговоров в Париже указали на важность инициативы Москвы по скорейшему проведению саммита глав государств - постоянных членов СБ ООН. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

В дипведомстве сообщили, что 27 апреля спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с советником президента Франции по Северной Африке и Ближнему Востоку П. Дюрелем. Кроме того, в соответствии с перечнем российско-французских рабочих групп, утвержденном главами двух государств, Богданов и директор Департамента Африки и Индийского океана МИД Франции К. Биго провели первое заседание двусторонней рабочей группы по Африке, на котором стороны обсудили широкий круг вопросов африканской проблематики.

"По итогам встреч и бесед была констатирована особая роль и ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН в урегулировании региональных кризисов. Акцентирована важность российской инициативы скорейшего проведения саммита глав государств "пятерки" постоянных членов СБ ООН, - указали в МИД РФ. - Отмечен высокий уровень российско-французского диалога на ближневосточном и африканском направлениях и условлено продолжать контакты и конструктивное взаимодействие между Москвой и Парижем по актуальным вопросам региональной повестки дня".

На Смоленской площади также информировали, что 26 апреля Богданов встретился с Генеральным директором по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции Ф. Эррерой, а также провел консультации с директором Департамента Северной Африки и Ближнего Востока МИД Франции К. Фарно. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями о состоянии дел и перспективах развития ситуации на Ближнем Востоке. При этом особое внимание было уделено обстановке в Сирии, Ливии, Ливане, а также в палестино-израильском урегулировании", - отметили в МИД РФ по итогам данных встреч.

В январе прошлого года президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил созвать саммит пяти постоянных членов СБ ООН. 21 апреля в послании Федеральному собранию Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств "ядерной пятерки" постоянных членов Совбеза ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия.