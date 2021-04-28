Песков пока не знает, готов ли Путин встречаться с Зеленским где-то, кроме Москвы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, готов ли глава российского государства Владимир Путин проводить двустороннюю встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским где-то, кроме Москвы.

"Готов или не готов куда-то ехать [для встречи с Зеленским] президент Путин - я не знаю. Мы пока все исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. Об этом нужно говорить в рамках "четверки". Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве", - сказал Песков журналистам в среду.

"Иных конкретных формулировок мы пока не видели", - добавил представитель Кремля.

Москва и Ватикан не получали официального предложения от Киева о проведении встречи Путина и Зеленского на территории папского города-государства, отметил Песков. "Президент Зеленский сказал, что это могло быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение", - сказал Песков.

Зеленский 20 апреля предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где происходит конфликт". 22 апреля российский лидер, говоря о предложении президента Украины, заметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями ЛНР и ДНР. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом президент РФ добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений стран.

В опубликованном в газете La Repubblica в среду интервью Зеленский назвал Ватикан "идеальным местом для диалога [с президентом РФ Владимиром Путиным] о мире в Донбассе". Ватиканские дипломатические источники сообщили ТАСС, что Зеленский не согласовывал такое предложение со Святым Престолом.