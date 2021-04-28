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Кризис на Украине

Песков заявил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой

Россия не является стороной этого конфликта, напомнил представитель Кремля

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Москва и Киев не могут решать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, так как Россия не является стороной этого конфликта, но искать точки соприкосновения нужно. Об заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос Донбасса между Киевом и Москвой решаться не может, поскольку Россия не является стороной этого конфликта, - подчеркнул представитель Кремля. - Но в любом случае нужно искать точки соприкосновения. Президент [России Владимир Путин] не раз заявлял о своей готовности идти на диалог".

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о желании "обсудить с Путиным мир", Песков отметил, что стремление к миру "должно всемерно поддерживаться". "Но дело в том, что Украина с Россией, слава богу, никогда не воевали. Хотя Украина изрядно испортила наши двусторонние отношения, - указал пресс-секретарь президента. - По всей видимости, такая политическая воля превалирует в Киеве".

"Мира нужно добиваться на территории самой Украины. И вот с тем, чтобы помочь этому процессу, Россия принимает участие в "нормандской четверке", - заключил Песков.

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