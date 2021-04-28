Болгария не информировала посольство России о расследовании взрывов на заводах оружия

СОФИЯ, 28 апреля. /ТАСС/. Болгарская сторона не информировала посольство РФ о расследовании взрывов, в причастности к которым подозревают россиян, заявили корреспонденту ТАСС в российской дипломатической миссии.

"За дополнительной информацией в связи с расследованием этого преступления болгарские правоохранительные органы к российской стороне не обращались и о ходе расследования не информировали", - сообщили в посольстве РФ.

Ранее в среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

Как утверждала Милева, болгарские следователи считают, что "есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов", где была "уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину". По версии болгарской стороны, добавила Милева, "установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева".

Согласно версии прокуратуры Болгарии, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года, а взрывы на оружейных заводах произошли в ноябре 2011 года, два случая в 2015 году и один в 2020 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявления болгарской стороны в январе 2020 года указывала на необходимость действовать в такой ситуации по линии правоохранительных органов, поскольку речь идет об уголовном преследовании. При этом она отметила слабую и расплывчатую доказательную базу следствия и охарактеризовала обвинения Софии как очередной элемент антироссийской кампании, за которой могут стоять представители политического истеблишмента этой страны.