Лавров заявил, что список недружественных России стран формируется

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Формирование списка недружественных России стран, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в своих диппредставительствах, не продлится долго, он скоро появится. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Список формируется. Я бы не стал забегать вперед. Дело недолгое, скоро он появится, и вы все узнаете", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС о том, какие страны могут войти в список недружественных России государств.