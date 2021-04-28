Лавров ответил на обвинения Болгарии в адрес России

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Брюсселю следует разобраться в вопросе отношения частных предпринимателей к сладам боеприпасов в Чехии и Болгарии. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, комментируя обвинения со стороны Болгарии в адрес РФ.

"Я могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии. Ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия, боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели. Евросоюз должен все-таки ответить на вопрос, который мы задали, и который заключается в том, насколько Евросоюз контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием", - сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава МИД РФ отметил, что временные рамки с 2011 по 2020 год, в которых Болгария обвиняет граждан России в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны, создают ощущение, что София в своих обвинениях решила перещеголять Прагу.

"Сама временная рамка - за последние 10 лет, получается, - либо болгарская сторона ничего не ведала и только сейчас, после того как в Чехии спохватились о событиях 2014 года, решила перещеголять еще и чехов и заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу. Либо они все это время знали, что происходило, но по каким-то причинам не предавали это гласности", - сказал министр.