Небензя призвал не создавать негативный фон вокруг предстоящих выборов в Сирии

ООН, 28 апреля. /ТАСС/. Москва призывает прекратить создавать негативный информационный фон вокруг предстоящих 26 мая президентских выборов в Сирии. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на проходящем в видеоформате заседании Совета Безопасности.

"Несмотря на все сложности, сирийские власти предпринимают усилия по обеспечению функционирования государственной системы, - подчеркнул он. - Вместе с тем удручает, что некоторые страны в штыки воспринимают саму идею предстоящих выборов и уже поспешили объявить об их нелегитимности".

"Призываем прекратить создавать негативный информационный фон вокруг будущего голосования, которое никак не связано с работой Конституционного комитета, - отметил российский постпред. Он напомнил, что "вмешательство во внутренние дела Сирии недопустимо и противоречит существующим нормам международного права".

На данный момент 51 кандидат подал заявку на участие в назначенных на 26 мая выборах, включая действующего президента Башара Асада. Предыдущие выборы президента Сирии состоялись в 2014 году. Принятая в 2012 году Конституция Сирийской Арабской Республики ограничивает пребывание на посту президента двумя семилетними сроками подряд.

Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Турция не считают предстоящие выборы президента Сирии свободными и честными и призывают международное сообщество не нормализовать отношения с Дамаском по их итогам.

Небензя также сообщил, что скоро гуманитарная помощь в Сирии не сможет поставляться нуждающимся из-за нехватки топлива. "На северо-восток поступает необходимая медицинская помощь. Однако теперь причиной торможения работы гуманитарщиков "на земле" становится разрастающийся топливный кризис. И речь идет о стране с богатыми нефтяными месторождениями" - отметил он.

"Скоро Сирия, а вместе с ней и ООН с ее партнерскими НПО, столкнется с парадоксальной ситуацией, когда поступающая в страну гумпомощь будет лежать на складах только потому, что из-за нехватки топлива ее будет невозможно довезти до нуждающихся, - предупредил постпред. - Того самого топлива, которое выкачивают из сирийских недр в собственных интересах американские оккупационные власти на северо-востоке страны".