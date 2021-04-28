Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова примет участие в праймериз "Единой России"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Бывшая участница российской музыкальной группы "Тату" Юлия Волкова подала документы для участия в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Об этом рассказала ТАСС в среду представитель пресс-службы регионального отделения партии "Единая Россия" в Ивановской области.

"Юлия Волкова сегодня лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии и подала документы для участия в процедуре предварительного голосования "Единой России", - сказала собеседница агентства.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако в среду на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.