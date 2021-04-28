Киев заблокировал предложения Москвы о механизме предотвращения нарушений перемирия

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Киевская сторона заблокировала предложения России о создании конкретных механизмов предотвращения нарушений режима прекращения огня на состоявшемся в среду заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Об этом по итогам встречи сообщил в среду журналистам полпред России в группе Борис Грызлов.

"Вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных "юридических конструкций" с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта, - отметил он. - Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины".

По словам Грызлова, на заседании "еще раз было подтверждено, что, несмотря на политические заявления о стремлении к миру, нынешняя украинская власть в угоду немногочисленным радикальным политическим силам проявляет неспособность осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня".

"В такой ситуации трудно ожидать от Украины конструктивного подхода к решению значительно более сложных политических аспектов урегулирования конфликта", - резюмировал он.

Одной из ключевых тем заседания было согласование проекта координационного механизма, необходимого для обеспечения режима прекращения огня, согласованного еще летом прошлого года. Как пояснил на прошлой неделе в беседе с журналистами замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, договоренностями от 22 июля 2020 года были согласованы дополнительные меры для прекращения огня, ключевым элементом которых стало взаимодействие сторон конфликта на площадке Совместного центра контроля и координации. По его словам, речь шла именно о прямом взаимодействии представителей Вооруженных сил Украины и Народной милиции Донбасса для максимально быстрого реагирования на нарушения режима прекращения огня, их верификации и эффективного предотвращения перестрелок. При этом Козак особо отметил, что Украина подписалась под этими договоренностями, но с тех пор всячески уклоняется от их исполнения.