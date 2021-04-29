Песков: Россия обязательно покажет, что у авантюр против нее будут последствия

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россия обязательно покажет странам, которые пустились в авантюры против нее, что у таких действий будут последствия. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг в эфире Первого канала.

"Россия должна показать и обязательно покажет странам, которые пускаются в такие авантюры, что они неприемлемы и что они имеют последствия", - сказал он.

"Эти страны должны понять, что нельзя заниматься провокациями и уму непостижимыми вещами без последствий для себя", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос об "американской роли патрона" в отношении Европы, Песков предложил вернуться к аналогии ситуации с "Книгой джунглей", которую президент России Владимир Путин провел в послании парламенту 21 апреля. "Наверное, нужно понимать, что в первую очередь работать нужно с главным и нужно разобраться, что у него в голове, какую стратегию он вынашивает, - сказал Песков. - Ведь именно исходя из этой стратегии происходит манипулирование союзниками".

По словам представителя Кремля, на подобные тенденции России предстоит обращать самое пристальное внимание "в течение обозримой перспективы".

Пресс-секретарь добавил, что Москве нужно будет работать с "трезвомыслящими системообразующими государствами Евросоюза для возобновления полноформатного диалога, для решения всех существующих разногласий только в рамках этого диалога и для реанимации в целом системы отношений между Россией и Евросоюзом". "Только путем реанимации этих отношений мы сможем, скажем так, как-то хеджировать риски этого манипулирования союзниками", - уверен он.