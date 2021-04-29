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Песков считает признание Вашингтоном геноцида армян проявлением игры в "кнут и пряник"

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, это не желание "глубинно понять" историю Османской империи и Армении

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Признание Вашингтоном геноцида армян является проявлением политики "кнута и пряника", а не реальным состраданием народу Армении. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Я думаю, что в большей степени вот это вот признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть этой излюбленной игры в кнут и пряник. Это не желание сострадать армянскому народу, не желание глубинно понять историю Османской империи, историю Армении", - считает представитель Кремля.

Теги
АрменияСШАТурцияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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