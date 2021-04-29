Песков: Россия не ослабляет ориентированность на Запад и "смотрит в обе стороны"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российская внешняя политика в равной мере направлена и на Запад, и на Восток. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Я прошу обратить внимание на то, что, говоря о заинтересованности в выстраивании добрых отношений в своем послании, президент [РФ Владимир] Путин не говорил о выстраивании добрых отношений на Востоке, - сказал он. - Ориентированность на Восток не означает для России ослабление ориентированности на Запад. Все-таки мы смотрим в обе стороны, и эта заинтересованность, действительно, и для европейского континента, и для азиатского".

Песков подчеркнул, в частности, что Индия является важным союзником и партнером для России. "Конечно, Россия не может оставаться в стороне от того тяжелого времени, которое сейчас с ковидом эта страна переживает, поэтому президент во вчерашнем разговоре с премьером [Нарендрой] Моди говорил о готовности и желании оказать посильную поддержку путем направления и оборудования, и медикаментов и так далее", - добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что и отношения с Китаем, и отношения с другими государствами, и участие в региональных организациях "были и останутся константой внешней политики России". "Президент в этом заинтересован, он неоднократно об этом говорил", - пояснил Песков.

Комментируя отношения с Европой, он отметил: "Россия не может бесконечно биться лбом о бетонную стену. Наше желание должно по крайней мере получать какую-то взаимность от европейских государств". По словам пресс-секретаря президента РФ, несмотря на тяжелые времена в отношениях, Путин прекрасно общается со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном и продолжил общение с канцлером Германии Ангелой Меркель. "И сегодняшняя встреча президента Путина с французским бизнесом - это чрезвычайно важно, ведь это показывает наличие глубинных интересов, тех самых интересов, которые, наверное, будут спасать нас от шизофрении в международных делах", - резюмировал Песков.