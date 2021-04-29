В комиссии Думы усмотрели давление на суд в заявлении Борреля об организациях Навального

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России расценивает как давление на российскую прокуратуру и суд заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об организациях, связанных с Алексеем Навальным. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале комиссии со ссылкой на ее председателя Василия Пискарева.

По словам депутата, "выступая в Европарламенте, господин Боррель допустил грубое вмешательство во внутренние дела России, а именно в деятельность российских надзорных и судебных органов". "В частности, 28 апреля он высказал "озабоченность" поданным прокуратурой Москвы иском о признании экстремистскими связанных с А. Навальным организаций, а днем ранее Боррель назвал приостановку их деятельности "подавлением фундаментальных прав", - напомнил Пискарев.

"В словах высокопоставленного европейского чиновника мы видим неприкрытое давление на российскую прокуратуру и суд в ходе еще незавершенного судебного разбирательства, что недопустимо", - заявил Пискарев. Он добавил, что "именно организации, связанные с Навальным, призывали детей в январе-феврале этого года выйти на улицы российских городов и вовлекали подростков в участие в незаконных акциях".

Мосгорсуд назначил на 17 мая первое заседание по существу иска столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в РФ НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. В минувший вторник Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ. Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.