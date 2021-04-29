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Лавров посетит в мае Ереван и Баку

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, запланированы переговоры с руководством Армении и Азербайджана

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочими визитами 5-6 мая Ереван, а 10-11 мая - Баку. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В соответствии с имеющимися договоренностями глава российского внешнеполитического ведомства посетит с рабочими визитами 5-6 мая Ереван и 10-11 мая Баку", - сказала она.

"Запланированы переговоры с руководством Армении и Азербайджана, в ходе контактов предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене. Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - добавила Захарова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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