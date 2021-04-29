Дипломат, объявленный МИД Болгарии персоной нон грата, покинет страну до 5 мая

СОФИЯ, 29 апреля. /ТАСС/. Российский дипломат, которого МИД Болгарии в четверг объявил персоной нон грата, покинет страну до 5 мая. Об этом ТАСС сообщила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

"Сегодня российское посольство получило дипломатическую ноту об объявлении одного из наших дипломатов, который, к слову, приехал на работу в Софию лишь три месяца назад, персоной нон грата, он должен будет покинуть Болгарию сразу после пасхальных праздников, до 5 мая", - сказала Митрофанова.

Посольство России в Болгарии готово помочь болгарским правоохранительным органам в налаживании контактов с российскими коллегами, заявила Митрофанова, комментируя итоги разговора с исполняющей обязанности вице-премьера и министра иностранных дел Екатериной Захариевой.

"Акцентом разговора с Захариевой были последние события, предварительные результаты расследования происшествий на болгарских оружейных заводах в период с 2011 по 2020 годы и обвинения, которые прокуратура Болгарии предъявляет шести гражданам России. МИД Болгарии заявил о готовности болгарских правоохранительных органов сотрудничать с российскими специалистами, мы обещали им помочь в налаживании этих контактов и проведении необходимых консультаций", - сказала Митрофанова.

Митрофанова также заявила, что политическое напряжение в двухсторонних отношениях мешает развитию полноценного сотрудничества между Болгарией и Россией.

"С сожалением я была вынуждена во время разговора заявить, что общая атмосфера в отношениях между нашими странами, существующее политическое напряжение не создает благоприятных условий для полноценного сотрудничества среди прочего в области туризма, но одновременно я выразила надежду и на преодоление проблемы доверия между нашими странами", - сказала Митрофанова.