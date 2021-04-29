Захарова: Варшава делает все, чтобы и дальше сворачивать контакты с Москвой

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Польские власти, придерживаясь курса на сворачивание контактов с РФ, демонстрируют нежелание вывести двусторонние отношения из замороженного состояния. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"С 2014 года российско-польские отношения по инициативе польской стороны находятся в стадии заморозки. Руководство в Варшаве проводит курс на дальнейшее свертывание двусторонних контактов", - сказала она.

Захарова указала на то, что в последние годы Польша развернула широкомасштабную кампанию по борьбе с советскими памятниками, проводит агрессивную историческую политику, предпринимает попытки срыва российских инфраструктурных проектов. "Наблюдается увеличение присутствия НАТО на восточном фланге под надуманными предлогами некой российской угрозе", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, на официальном уровне в средствах массовой информации Польши подпитывается русофобская риторика. "Вместе с тем, если оставить в стороне разногласия по ряду исторических вопросов и предложить ответить на них профессиональным историкам, в сухом остатке не останется принципиальных проблем, которые нельзя было бы решить при наличии обоюдной политической воли. Но такого стремления со стороны польских властей мы не наблюдаем", - сказала дипломат.