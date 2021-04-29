Захарова: усиление военного присутствия США в Арктике не укрепляет безопасность в регионе

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Наращивание военного присутствия США в Евро-Арктическом регионе и попытки втягивания НАТО в Арктику носят деструктивный характер и вызывают у России растущую озабоченность. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства обратила в этой связи внимание на подписание 16 апреля модернизированного соглашения о сотрудничестве между Норвегией и США в сфере обороны. "Новый документ, предоставляющий Вашингтону право задействовать специально создаваемые на отдельных норвежских военных объектах так называемые согласованные районы для размещения своих сил и средств, тренировок и учений, обслуживания техники и так далее, позиционируется норвежскими властями как важный вклад в укрепление связей с ключевым союзником по НАТО", - отметила она.

"Тот факт, что в Осло с энтузиазмом воспринимают любые шаги США по укреплению военной составляющей своего присутствия на территории королевства, это уже не новость, - продолжила дипломат. - Каждый раз, как и в случае с этим соглашением, политическое руководство Норвегии заверяет общественность в нормальности возросшего американского присутствия на территории страны, а также декларирует приверженность так называемой базовой политике, предусматривающей отказ от размещения иностранных военных баз на территории Норвегии в мирное время".

По ее словам, одновременно норвежские власти делают заявления о том, что эти действия "не должны вызвать негативную реакцию у России, поскольку открыты и предсказуемы". "Это не так: мы видим очередной пример последовательного отказа Осло от политики самоограничений, идущей в русле мер по наращиванию национального военного потенциала, - констатировала Захарова. - Напомню, что с момента прихода к власти кабинета действующего премьер-министра Норвегии в 2013 году расходы на оборону возросли на 30%. Также видим активное втягивание НАТО в Арктику".

"Расцениваем подобную активность, в том числе в непосредственной близости от российских границ, как сознательное следование Осло деструктивному курсу на эскалацию напряженности в Евро-Арктическом регионе, разрушение российско-норвежских соглашений, - резюмировала официальный представитель МИД РФ. - Подчеркну: это не наш выбор. РФ остается открытой к равноправному и конструктивному диалогу относительно укрепления доверия и безопасности в регионе, и мы об этом неоднократно говорили норвежской стороне".