Россия призвала избегать любых действий, приводящих к накалу ситуации вокруг Иерусалима

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россия призывает уважать статус-кво святых мест в Иерусалиме и избегать любых действий, которые могут дополнительно накалить там обстановку. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы осуждаем любые проявления расовой, национальной, религиозной нетерпимости. Призываем к уважению закрепленного в иордано-израильском мирном договоре от 1994 года статуса-кво в отношении святых мест в Иерусалиме. Мы полагаем, что главное сегодня - соблюдение всего исторического понимания, имеющихся договоренностей, отказ всех сторон от любых действий, которые могли бы дополнительно накалить обстановку вокруг Иерусалима и привести к новому витку напряженности между палестинцами и израильтянами", - сказала дипломат.

Захарова напомнила, что 26 апреля после многочисленных протестов со стороны арабского населения Иерусалима конструкции, ограничивающие доступ к мечети Аль-Акса, были демонтированы. Но на этом фоне, продолжила дипломат, участились призывы израильских ультрарадикалов к убийствам, изгнаниям из города арабов, а также провокационные посещения израильскими экстремистами комплекса мечети Аль-Акса под охраной израильской полиции без согласования с мусульманским вакфом, который осуществляет административное управление святынями.