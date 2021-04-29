В постпредстве РФ заявили, что у Москвы нет предварительных условий для саммита с США

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Россия не выдвигает предварительных условий к проведению саммита с Соединенными Штатами. Об этом заявил в четверг на брифинге первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Проблема была создана США, и США следует с ней разбираться. Если они хотят нормальных отношений, мы подождем, никаких проблем. Президент [России Владимир] Путин готов встретиться, как недавно сказал его пресс-секретарь, - отметил он. - С нашей стороны никаких проблем нет, и нет предварительных условий".

При этом Полянский выразил опасения насчет того, какой политический климат сложится в США вокруг этой встречи. "Не знаю, как это сложится для президента [США Джо] Байдена. История отношения со стороны политического истеблишмента США здесь не очень хорошая", - сказал он.

Президенты России и США Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. По данным пресс-службы Белого дома, американский лидер выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в предстоящие месяцы. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.