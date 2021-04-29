Полянский: дверь для урегулирования конфликта между Киевом и Донбассом "почти закрыта"

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Дверь для возвращения Донбасса в состав Украины "почти закрыта". Такое мнение выразил в четверг на брифинге первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Уверяю вас, вопрос Крыма закрыт. Вопрос Донбасса еще не совсем закрыт, но "дверь почти захлопнута", потому что люди там каждый день обстреливаются со стороны украинских военных, и у них очень мало мотивации возвращаться назад", - отметил он.

Полянский сообщил, что российское постпредство продолжит организовывать встречи в ООН с представителями Крыма, Донецка и Луганска. "Мы провели уже несколько мероприятий (по ситуации в Крыму - прим. ТАСС) и будем еще проводить мероприятия, чтобы объяснить реальную ситуацию в Крыму и на Украине", - отметил он.