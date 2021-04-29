МИД России назвал заявление посла Украины о ядерном статусе страны попыткой шантажа Запада

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. МИД РФ рассматривает заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о возможности "восстановления" ядерного статуса страны как неумную попытку шантажа западных стран с целью получения Киевом преференций в отношениях с НАТО. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Мы рассматриваем заявление посла как абсолютно неумную попытку шантажировать страны Запада мифическим ядерным потенциалом Киева ради того, чтобы еще раз попытаться выпросить какие-то преференции себе в отношениях с НАТО", - сказала она.

Как подчеркнула Захарова, Украина добровольно присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что предполагает полный отказ от обладания этим видом вооружения. "Следует также отметить некорректность самих высказываний о <...> неком восстановлении ядерного статуса Украины, - сказала она. - Нужно держаться фактов: это государство никогда не обладало статусом ядерной державы".

Дипломат добавила, что такому безответственному поведению в информационном пространстве должны быть даны соответствующие оценки с учетом серьезности поднимаемых вопросов и масштаба реакции на заявление украинского дипломата. "Все-таки речь идет о ядерном оружии, должны быть какие-то все-таки правовые рамки, в которых делаются подобные заявления", - резюмировала она.

Как заявил Мельник, если Украина не вступит в НАТО, то ей придется укрепляться самостоятельно и в этом случае ей следовало бы "подумать о ядерном статусе".

Кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бэрбок в опубликованном 24 апреля интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявила, что считает нереалистичным вступление Украины в НАТО. Касательно возможности поставок вооружений на Украину она отметила, что "нельзя третий шаг делать перед первым и особенно в ситуации, когда происходит жесткий конфликт с Россией". По ее словам, Украине можно было бы помочь в вопросе разминирования в Донбассе. В ответ на это посол Украины в Германии заявил, что Киев разочарован отказом Берлина предоставить оборонное вооружение.