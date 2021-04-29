Лукашевич призвал ОБСЕ следить за национализмом на Украине на фоне марша радикалов в Киеве

ВЕНА, 29 апреля. /ТАСС/. Структурам ОБСЕ необходимо пристально следить за проявлениями агрессивного национализма на Украине. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Постпред России обратил внимание участников онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ на то, что 28 апреля украинские радикалы провели марш в честь создания украинской дивизии СС "Галичина". "И не где-нибудь, а в Киеве, неподалеку от Бабьего Яра, где осенью 1941 года подразделения СС провели массовые расстрелы еврейского населения", - заметил Лукашевич.

"Призываем структуры ОБСЕ пристально следить за проявлениями агрессивного национализма на Украине, оперативно реагировать на них в соответствии со своими мандатами. Это также прямая задача Спецмониторинговой миссии (СММ), которая, согласно своему мандату, должна "осуществлять мониторинг соблюдения прав человека и основных свобод, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, оказывать поддержку их соблюдению", - заявил российский постпред.

Россия также рассчитывает, что СММ будет объективно, без "сглаживания углов" сообщать о всех проявлениях радикального национализма и неонацизма на Украине, подчеркнул он. "Более того, масштаб проблемы уже давно требует обобщения миссией тенденций и массива фактов в специальном тематическом докладе", - резюмировал он.

В Киеве в среду прошло шествие представителей националистических и радикальных организаций по случаю очередной годовщины создания на Украине в 1943 году дивизии СС "Галичина". В годы Великой Отечественной войны она входила в структуру войск СС, признана во всем мире преступной организацией и запрещена украинским законом. В марше приняли участие около 70 человек. Они прошли по центру города, а на мосту возле площади Независимости повесили баннер, на котором были изображены солдаты в нацистской форме.