Захарова заявила, что Киев продолжает линию на героизацию нацистских коллаборационистов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Украины продолжают линию на потакание украинским национал-радикалам и искажение истории Великой Отечественной войны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о проявлениях неонацизма на Украине.

"После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году многие голосовавшие за него избиратели рассчитывали, что новый глава государства обуздает националистические силы. К сожалению, эти надежды не оправдались. Киев продолжает линию на потакание украинским национал-радикалам, искажение истории Великой Отечественной войны, героизацию нацистских коллаборационистов", - отметила дипломат.

Она напомнила, что каждый год 1 января в Киеве и других городах Украины проходят факельные шествия радикалов в честь дня рождения предводителя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры. Кроме того, в январе на Украине вышли мемуары полковника дивизии СС "Галичина" Евгения Побигущего "Дружины украинских националистов" и книга украинского историка-националиста Романа Пономаренко "Украинские юнкершафты", в которых восхваляются "подвиги" "Галичины".

В феврале, продолжила Захарова, в городе Стрый Львовской области с почестями был похоронен ветеран дивизии СС "Галичина" Иван Фиалка. В апреле власти Львова приступили к окончательному разрушению Монумента Славы - памятника советским солдатам, освобождавшим регион от фашизма.

"Вот те немногие факты, которые подтверждают, что неонацизм на Украине не выдумка и не российская пропаганда", - подчеркнула Захарова.

Дипломат также рекомендовала обратиться к книге "Обыкновенный фашизм. Украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)", недавно опубликованной "Фондом исследования проблем демократии". "В ней приводится большое число фактов проявления неонацизма на Украине, свидетельства очевидцев, копии документов иностранных ведомств о признании различных организаций Украины террористическими и экстремистскими, - пояснила она.

Ощущение безнаказанности

Захарова отметила рост неонацистких акций на Украине и факт того, что последователи нацистско-фашисткой идеологии чувствуют там полную безнаказанность. "К сожалению, масштабы и частота неонацистких акций растут, приобретая все более агрессивный характер. Последователи нацистско-фашисткой идеологии чувствуют на Украине полную безнаказанность и даже поддержку властей. Такая политика официального Киева является надругательством над памятью не только российского и украинского, но и всех народов бывшего Советского Союза, чьи солдаты отдали жизни за будущее последующих поколений, включая граждан современной Украины", - указала официальный представитель МИД РФ.