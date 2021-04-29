МИД России выступил за активизацию формата "5+2" по приднестровскому урегулированию

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Москва выступает за активизацию формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) по приднестровскому урегулированию и решение конкретных вопросов для улучшения жизни жителей обоих берегов Днестра. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии посла по особым поручениям МИД России, представителя РФ в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Виталия Тряпицына.

"Что касается России, то мы твердо привержены активизации формата "5+2", продвижению тактики "малых шагов" по решению конкретных вопросов в интересах улучшения жизни жителей обоих берегов Днестра", - сказал дипломат.

Тряпицын отметил, что непростая внутриполитическая ситуация в Молдавии, а также пандемия коронавируса негативно сказались в прошлом году на работе Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат "5+2").

"Как результат, ухудшились атмосфера и качество диалога между Кишиневом и Тирасполем. Практически сошли на нет контакты политических представителей сторон. Снизились динамика и субстантивное наполнение встреч молдавских и приднестровских экспертов в рамках отраслевых рабочих групп, наработки которых должны служить основой для результативной работы формата "5+2", - пояснил дипломат. - По ряду вопросов взаимодействия между берегами Днестра обозначился регресс, а кое-где и попытки подвергнуть ревизии ранее достигнутые договоренности".

Тем не менее, по словам посла, предаваться пессимизму РФ как посредник и гарант не намерена. "Возникшие сбои можно и нужно преодолеть. Приоритетом в этом плане является восстановление прямого диалога между Кишиневом и Тирасполем. Многое здесь будет зависеть и от сроков и параметров разрешения политического кризиса в Молдавии, готовности Кишинева и Тирасполя к продолжению равноправных, ориентированных на поиск жизнеспособного решения приднестровской проблемы переговоров. Над этим предстоит работать всем участникам формата "5+2", - добавил он.

Транспортный вопрос

Тряпицын также указал и на настораживающие моменты. "Так, циркулирует информация о подготовке Кишиневом и Киевом совместных мер по оказанию давления на Приднестровье в сферах пограничного и таможенного контроля. Речь, в частности, идет об анонсируемом властями Украины введении с 1 сентября 2021 года запрета на въезд на территорию страны автотранспорта с приднестровскими регистрационными номерами", - пояснил посол.

Кроме того, дипломат отметил, что процесс выдачи нейтральных автомобильных номеров для приднестровского автотранспорта во исполнение согласованного между сторонами и одобренного форматом "5+2" в апреле 2018 года протокольного решения далек от завершения. По его словам, "уже сейчас очевидно, что значительная часть приднестровских автовладельцев физически не успеет их получить к указанной дате".

"Убеждены, что транспортное блокирование Приднестровья противоречит задачам поиска жизнеспособных решений, ведет к тупику в переговорном процессе. Остается также открытым вопрос, как эти намерения соотносятся со статусом Украины в качестве гаранта и посредника в приднестровском урегулировании", - заключил посол.