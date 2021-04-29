Мезенцев: молодежь Белоруссии и России должна быть едина в оценке подвига советских солдат

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Очень важно, чтобы молодежь в России и Белоруссии была солидарна в оценке подвига советских солдат, добившихся победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил ТАСС государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Он отметил важность завершения очередного этапа международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт". "Молодые ребята, поисковики, которые на протяжении долгого времени ведут столь значимую для всех нас работу, позволили сегодня предать земле останки 387 воинов советской армии. Это русские, белорусы, казахи, это башкиры и татары, украинцы, евреи. Это те люди, кто защищал Ржевский рубеж, те, кто сложил голову, но не отступил. У подножия памятника, который открыли президент России Владимир Владимирович Путин и президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, эти молодые люди сегодня, по сути, давали клятву в том, что они готовы продолжить такую работу", - сказал Мезенцев.

"Для всех нас это особый день - день осмысления, вновь и вновь, подвига советского солдата. Но есть и вопросы к нам - насколько мы соответствуем сегодня тем удивительного масштаба поступкам, шагам к Победе, которые сделали и те, кто упокоился сегодня на земле Тверской области, и в целом миллионы советских солдат", - добавил государственный секретарь Союзного государства.

Мезенцев также отметил важность международной акции "Диктант Победы", одна из площадок проведения которого находится возле Ржевского мемориала. "Особо хочу подчеркнуть, что в развитие традиций, которые поддерживают национальные лидеры двух государств, объединенных фундаментом Союзного договора, по решению которых возведен уникальный памятник солдату на Ржевском рубеже, и в ряду сотен важных совместных российско-белорусских шагов, сохраняющих и упрочивающих память о Великой Отечественной войне, "Диктант Победы" писали молодые граждане Беларуси в Брестской крепости-герое. Эстафету Музея Победы на Поклонной горе подхватили и поддержали в братской Беларуси. Это очень важно", - сказал он.

"И очень важно, чтобы диалог сверстников, молодых людей, тех, кто через 25-30 лет возьмет на себя ответственность за судьбы своих стран, был активным, искренним, добрым. Чтобы молодые люди задавали друг другу вопросы о том, что их волнует, чтобы у них была единая позиция в оценке того подвига, без которого мы сегодня не жили бы в мирных странах", - заключил Мезенцев.

Ржевский мемориал и "Диктант Победы"

Инициаторами возведения монумента советскому солдату выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Он построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Его возведение началось в 2019 году, на насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 м и весом 200 тонн. Открытие мемориала состоялось 30 июня 2020 года, в нем приняли участие президенты России и Белоруссии, за прошедшее время мемориал посетило свыше 700 тыс. человек.

"Диктант Победы" - международная акция, для проведения которой в этом году открыты тысячи площадок в России и 80 странах мира. Лидером среди регионов по числу площадок стала Республика Саха (Якутия), разместившая 515 площадок. Местами для написания диктанта стали музеи и национальные парки, в том числе биосферный заповедник "Командорский" на Камчатке. К акции присоединились курсанты учебных судов "Мир", "Херсонес" и "Профессор Хлюстин", находящиеся в море. Акцию поддержали Минобороны, Росгвардия, МЧС и МВД, которые организовали более тысячи площадок. Итоги подведут к 24 июня. Победителями станут те, кто ответит на вопросы не только правильно, но и быстрее других. Они получат билеты на парад Победы, а победители из числа абитуриентов - дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", организованная Российским военно-историческим обществом и Минобороны при участии правительства Тверской области, проводится ежегодно на местах сражений 1942-1943 годов. В 2020 году в экспедиции участвовали поисковики из 53 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. Были обнаружены останки более 700 красноармейцев. С 2016 года найдено 193 личных медальона, установлены имена 107 солдат, найдены родственники 25 погибших. Участие в поисковых работах подо Ржевом в этом году приняли около 700 человек. Как отметил исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк, одной из особенностей поисковой экспедиции стало участие не менее тысячи школьников из Москвы и Подмосковья, Тверской области.

Поисковое движение России - общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества, создано в апреле 2013 года. Движение объединяет более 42 тыс. поисковиков в составе более 1,4 тыс. поисковых отрядов, региональные отделения открыты в 82 субъектах РФ. Участники движение проводят поисковые работы в 37 регионах страны, которые затронула Великая Отечественная война.