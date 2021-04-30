Патрушев считает, что государственность США подрывает не Россия, а американские элиты

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Американские элиты сами подрывают государственность США, в том числе используя уличные движения в своих интересах и "заигрывая с маргиналами". Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном в пятницу.

Так он ответил на вопрос об отношении к претензиям Вашингтона в том, что Москва якобы подрывает основы американской демократии. "Нам это ни к чему, - отреагировал Патрушев. - Они, американские элиты, сами подрывают государственность своей страны".

Например, пояснил он, так происходит, когда американские власти используют уличные движения в своих интересах, "заигрывают с маргиналами, которые под благородными лозунгами грабят магазины".

"Вот, например, движение Black Lives Matter (BLM, "Жизни чернокожих имеют значение") ранее объявило о создании "Штата Джорджа Флойда", куда запретят вход белым, а полицейские функции возьмут на себя местные бандитские группировки. Как думаете, может подобное происходить в здоровом и процветающем государстве?" - задал вопрос секретарь российского Совбеза.

В ответ на просьбу дать оценку, можно ли политическое устройство в США сейчас все еще называть демократией, Патрушев сказал: "Демократические страны не занимаются шантажом и угрозами в адрес других суверенных государств, не вмешиваются в их внутренние дела". Такие государства, подчеркнул он, не нарушают международное право, не применяют военную силу и экономические санкции в обход ООН, не попирают права человека и не ограничивают свободу слова на своей территории и за рубежом. Демократические страны, указал он, не пытаются "использовать расизм всех мастей для решения внутренних проблем, а также не переманивают экстремистов и террористов на свою сторону в геополитических целях".

"[Такие страны] Не позволяют транснациональным корпорациям вмешиваться в работу правительства, навязывая стране и обществу собственные интересы, а тем более [не позволяют] блокировать легитимного главу государства в соцсетях и СМИ. В демократических странах пришедшая к власти администрация не дезавуирует решения своих предшественников лишь потому, что между ними сложился личный антагонизм. Решайте сами, можно ли США сегодня назвать демократией", - подытожил Патрушев.

Раскол на два лагеря

Патрушев заявил, что раскол США на два лагеря произошел из-за попытки американских элит "поиграть с радикалами" уже в самой стране. "Решили поиграть с радикалами у себя дома - в итоге получили уличные бои в соседних кварталах и страну, расколотую на враждующие лагеря", - отметил он.

Патрушев напомнил, что "Вашингтон десятилетиями трубил на весь мир о приверженности высоким моральным ценностям, а на деле проводил политику, которая с этими лозунгами ничего общего не имеет". "Суверенные государства, чьи правительства пользовались поддержкой своих народов, просто уничтожались, - сказал секретарь СБ РФ. - И кто приходил на их руины? Радикалы, экстремисты, а нередко откровенные бандиты, готовые за плату присягнуть на верность властям США, выполнять их указания и за это получать от них признание своей легитимности".

В качестве примеров он привел ситуацию в Ираке, Ливии, попытки сделать то же самое с Сирией, где запрещенная в РФ группировка "Исламское государство" "едва не создала первый в истории террористический халифат". "Решили сменить власть на Украине - там подняли голову неонацисты", - добавил Патрушев.

"Но пока подобное творилось где-то за океаном, никого в Америке это не волновало, - заключил он. - Только вот теперь схожие события происходят уже на американской земле".