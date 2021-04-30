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Патрушев не исключил, что скоро Запад начнет атаковать другие страны по рекомендациям НПО

Секретарь Совбеза РФ заявил, что нечто подобное "уже видели на примере Сирии, которую бомбили после отчетов "Белых касок"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не исключил, что скоро страны Запада могут начать вводить санкции и наносить военные удары по другим государствам на основании рекомендаций из докладов неправительственных организаций. Такое мнение он выразил в интервью "Аргументам и фактам", опубликованном в пятницу.

"Думаю, что уже не за горами то время, когда Запад будет вводить санкции и даже наносить военные удары по суверенным государствам на основании рекомендаций из докладов НПО, - сказал секретарь Совбеза РФ. - Нечто подобное мы уже видели на примере Сирии, которую бомбили после отчетов "Белых касок". "Не допустить подобного беззакония - это на сегодняшний день одна из ключевых задач для суверенных держав, которые не готовы жить по правилам, навязанным извне", - подчеркнул Патрушев.

Он заметил, что вряд ли можно считать совпадением причастность одной из таких организаций, Фонда Сороса, даже к уличным беспорядкам в США. "Как известно, кто сеет ветер, тот пожнет бурю", - сказал на это Патрушев. "Впрочем, тот же Фонд Сороса свои проекты сворачивать и не думает. Более того, собирается поставить их на системную основу, - рассказал секретарь СБ РФ. - Сорос и его подручные ведут дело к тому, чтобы самим устанавливать критерии, по которым государства будут объявляться неугодными - со всеми вытекающими последствиями".

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Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссия
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