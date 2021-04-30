Патрушев не исключил, что скоро Запад начнет атаковать другие страны по рекомендациям НПО

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не исключил, что скоро страны Запада могут начать вводить санкции и наносить военные удары по другим государствам на основании рекомендаций из докладов неправительственных организаций. Такое мнение он выразил в интервью "Аргументам и фактам", опубликованном в пятницу.

"Думаю, что уже не за горами то время, когда Запад будет вводить санкции и даже наносить военные удары по суверенным государствам на основании рекомендаций из докладов НПО, - сказал секретарь Совбеза РФ. - Нечто подобное мы уже видели на примере Сирии, которую бомбили после отчетов "Белых касок". "Не допустить подобного беззакония - это на сегодняшний день одна из ключевых задач для суверенных держав, которые не готовы жить по правилам, навязанным извне", - подчеркнул Патрушев.

Он заметил, что вряд ли можно считать совпадением причастность одной из таких организаций, Фонда Сороса, даже к уличным беспорядкам в США. "Как известно, кто сеет ветер, тот пожнет бурю", - сказал на это Патрушев. "Впрочем, тот же Фонд Сороса свои проекты сворачивать и не думает. Более того, собирается поставить их на системную основу, - рассказал секретарь СБ РФ. - Сорос и его подручные ведут дело к тому, чтобы самим устанавливать критерии, по которым государства будут объявляться неугодными - со всеми вытекающими последствиями".