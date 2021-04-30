Патрушев заявил, что США перекладывают ответственность за неудачи на других

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лживые заявления США о том, что Россия якобы платила талибам (движение "Талибан", запрещенов РФ) за убийства американских военнослужащих, свидетельствуют о неизменных попытках Вашингтона переложить ответственность за свои неудачи на других игроков, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном в пятницу. По его словам, Белый дом назначает виноватых, фабрикуя потом факты и строя политику на слухах и сплетнях.

"Вашингтон неизменно пытается переложить ответственность за свои неудачи на других игроков. Об этом, в частности, красноречиво свидетельствует лживое заявление о том, что Россия якобы платила талибам за убийства американских военнослужащих", - отметил он.

"Естественно, хотя прошел почти год, никаких доказательств нет и быть не может", - подчеркнул Патрушев, отметив, что это было официальное заявление американской разведки.

"И это не единственный пример, когда Белый дом выстраивает свою политику на основе слухов и сплетен, - сказал секретарь российского Совбеза. - На деле они [США] сначала назначают виновного, а затем пытаются сфабриковать факты".