Патрушев провел аналогию между очернением Ивана Грозного и современной западной русофобией

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Очернение царя Ивана IV Грозного (1530-1584) западными хронистами было призвано отвлечь внимание европейцев от инквизиции и других проблем, в этом есть явная аналогия с современной русофобией на Западе. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам", опубликованном в пятницу.

Он призвал не забывать, что "западная русофобия не вчера возникла", а имеет очень долгую историю.

"Нашу страну пытались очернить еще многие столетия назад. Взять хотя бы Ивана Грозного, которого на Западе почему-то называют "Ужасным" [прозвище "Грозный" в английском и ряде других языков переведено как Terrible]. "Черная легенда" о нем как о жестоком тиране начала входить в оборот еще при жизни царя с подачи западных хронистов, желавших отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах", - сказал Патрушев.

По его словам, Западу не нравилось, "что русский царь не признает их политическое и моральное лидерство". "Потому что даже в те далекие времена Москва внимательно смотрела на Запад и видела, что там творится. Резня по религиозным мотивам, инквизиция, охота на ведьм, чудовищное колониальное порабощение народов, да и другие деяния, о которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Патрушев считает, что в этом "можно усмотреть явную аналогию с нынешними временами, когда в США и Евросоюзе всеми доступными средствами подавляют инакомыслие и ограничивают в гражданских правах тех, кто не готов поддерживать так называемые западные ценности, но при этом главной угрозой свободе и терпимости продолжают изображать" Россию. "Русофобские практики остаются одними и теми же - что сегодня, что сотни лет назад", - заключил секретарь СБ РФ.