Патрушев считает, что ситуация в Афганистане ухудшилась за время пребывания там войск США

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. США за время присутствия их войск в Афганистане не выполнили заявленных задач, а теперь, выводя военных, Вашингтон оставляет республику и афганский народ в очень сложном положении. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в пятницу интервью газете "Аргументы и факты". Он подчеркнул, что за время пребывания в стране американцев ситуация изменилась в худшую сторону.

Комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон выводит войска из страны, потому что все задачи там выполнены, Патрушев предложил вспомнить, что это были за задачи.

"Главной из них было уничтожение террористов, однако Афганистан до сих пор неизменно возглавляет списки стран, наиболее пострадавших от террористических атак. Только за первые три месяца текущего года их жертвами стали свыше 3,5 тыс. человек, из них более тысячи - в марте. К тому же боевики не ограничиваются действиями на афганской земле, но и создают угрозу сопредельным странам", - указал секретарь СБ РФ.

По его словам, решая задачу борьбы с наркотиками, американцы с союзниками также отметились негативными достижениями. Так, с начала проведения в 2001 году операции "Несокрушимая свобода" масштабы производства героина увеличились в этой стране в десятки раз. "И сегодня Афганистан по-прежнему обеспечивает порядка 80% мирового нелегального оборота опиатов", - указал Патрушев.

Не реализована и заявленная задача по подготовке и обучению военнослужащих для афганских силовых структур, запущенная в 2015 году под эгидой тренировочной миссии НАТО "Решительная поддержка", добавил секретарь российского Совбеза. Афганские национальные силы безопасности остаются сильно недоукомплектованными, ежедневно несут крупные потери, растет уровень дезертирства, отметил он.

"Таким образом, США оставляют Афганистан и афганский народ в очень сложном положении. За время пребывания в стране американцев ситуация изменилась лишь в худшую сторону", - резюмировал Патрушев.

Последствия геополитики США

Секретарь Совбеза России заявил, что США, вводя войска в Афганистан, пытались использовать страну в качестве плацдарма для проецирования своего геополитического влияния в регионе.

"Именно США, которые сейчас активно сворачивают свое военное присутствие в Афганистане, для противодействия СССР создали в свое время "Талибан", и впоследствии из него вышла "Аль-Каида" (обе организации запрещены в РФ)", - указал он.

По словам Патрушева, "уже много десятилетий спустя Россия и ее партнеры продолжают разбираться с тяжелым наследием американской геополитики в Афганистане, годами работают над стабилизацией обстановки в стране".

"И в это время американцы играют во все те же разрушительные игры, а разменной монетой в них, увы, служат жизни мирного населения, страдающего от не снижающейся террористической активности и неблагополучной социально-экономической обстановки", - добавил Патрушев.

Что касается вопросов афганского урегулирования, то Россия, по словам представителя Совбеза, "инициативу никогда не теряла". "И для ОДКБ развитие ситуации в Афганистане и купирование угроз, исходящих с его территории, уже не первый год является одной из приоритетных сфер деятельности. При этом Россия поддерживает усилия всех заинтересованных государств по примирению сторон и по стабилизации ситуации в Афганистане. Главное - чтобы это была реальная работа, нацеленная на решение фундаментальных проблем безопасности", - заключил он.