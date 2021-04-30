Патрушев заявил, что возможностей сотрудничества России с США становится все меньше

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия по-прежнему готова налаживать равноправное и конструктивное сотрудничество с США, но таких возможностей становится все меньше с каждым недружественным шагом Вашингтона. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в пятницу интервью газете " Аргументы и факты ".

"С каждым подобным демаршем реальных возможностей для сотрудничества с США становится все меньше", - сказал он, комментируя новые американские санкции.

По словам Патрушева, главным условием для межгосударственных отношений является доверие, которое "либо есть, либо его нет". "Когда партнеры заверяют нас в готовности налаживать конструктивный диалог, и тут же заявляют, что все равно предпримут против нас недружественные действия, это вряд ли можно расценивать как многообещающий сигнал", - сказал секретарь СБ РФ, отметив, что в Вашингтоне "говорят одно, делают другое".

"При этом мы по-прежнему готовы налаживать с ними равноправное и конструктивное сотрудничество", - продолжил секретарь российского Совбеза. По его словам, РФ с уважением относится к заявлениям американских партнеров о намерении налаживать диалог. "Однако предпочитаем верить делам, а не словам", - заключил Патрушев.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. США также объявили о высылке 10 российских дипломатов. Кроме того, был расширен американский санкционный список по Крыму.

Москва ответила на эти шаги применением контрмер. 10 американским дипломатам было предложено покинуть Россию. Также была запущена процедура, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства граждан России и третьих стран. Был запрещен въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.