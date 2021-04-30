Песков: Кремль ожидал лучших отношений с США с учетом предвыборной риторики Байдена

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Москва с учетом предвыборной риторики президента Джо Байдена ожидала, что отношения с новой администрацией США будут лучше, чем они есть сейчас. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

29 апреля исполнилось 100 дней с тех пор, как Байден приступил к работе в Белом доме в качестве американского президента. В ответ на вопросы, как сейчас оценивают взаимодействие с Вашингтоном в Кремле и какие ожидания были от новой администрации США с учетом предвыборной риторики Байдена, Песков сказал: "Мы, конечно, ожидали лучшего".

Представитель Кремля согласился, что нельзя забывать об очень важном достижении - продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. "Действительно, в начале президентского срока господина Байдена такое решение было принято. И это то, что, скорее, относится к позитивному багажу", - заметил пресс-секретарь президента России. "Но, конечно, этот позитивный багаж все-таки мал по сравнению с тем возом негатива, который мы саккумулировали за эти 100 дней. Этот воз, к сожалению, преобладает", - заключил Песков.

По его словам, визит президента США Джо Байдена в Лондон и Брюссель 11-14 июня для участия в саммитах Группы семи и НАТО не рассматривается как возможность для организации там встречи с ним президента РФ Владимира Путина.

"Мы не участвуем в работе "семерки", мы не участвуем в работе НАТО", - ответил представитель Кремля на вопрос, может ли встреча Путина и Байдена состояться на полях соответствующих саммитов в июне, куда приедет американский лидер. Песков назвал "абсолютно правильным" вывод, что президент РФ туда не поедет.

Президенты России и США Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. По данным пресс-службы Белого дома, американский лидер выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в предстоящие месяцы. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.