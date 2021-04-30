Песков прокомментировал приостановку посольством США рассмотрения документов на визы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Получение виз в посольстве США в Москве в течение последнего года было "почти невозможным", поэтому изменения в работе дипломатического представительства не окажут на этот процесс серьезного негативного воздействия, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве. Эти визы практически невозможно было получить. Поэтому в этом плане ничего не меняется", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос, ожидали ли в Кремле такого побочного эффекта и понимают ли, что теперь россияне смогут получить американские визы только за рубежом.

При этом Песков призвал "смотреть на первопричину той ситуации напряженной", которая складывается в отношениях двух стран. "Если отматывать этот клубок недружественных шагов в обратную сторону, то очевидным становится то, что предтеча всего этого - это недружественные действия Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул он.

Американское диппредставительство в Москве ранее в пятницу сообщило, что с 12 мая сократит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.

О санкциях США и контрмерах

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. На 16 организаций и 16 физических лиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а на восемь граждан и юридических лиц - за работу в Крыму. Также было объявлено о высылке из Вашингтона 10 дипломатов, которых США считают представителями российских разведслужб.

16 апреля Россия объявила ответные меры. Помимо того, что послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации, РФ предложила 10 американским дипломатам покинуть Москву и запустила процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские дипломатические представительства в РФ граждан России и третьих стран. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса, включая генпрокурора США, директора ФБР, директора Национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем США.