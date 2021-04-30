Кремль по-прежнему ждет от Киева предложений по встрече Путина и Зеленского

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Москва по-прежнему не получала от Киева предложений по проведению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кремль ждет, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные, - указал представитель Кремля. - Пока нет ничего - ни по повестке дня, ни по чему". По словам Пескова, Москва "ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят".

Ранее в интервью итальянской "Репубблике" президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для диалога с президентом РФ Владимиром Путиным о мире в Донбассе. В четверг префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри заявил, что Святой престол и Папа Франциск готовы способствовать украинскому урегулированию, возможная посредническая помощь могла бы быть оказана в рамках работы минской группы. В ответ на вопросы, как в Кремле относятся к такому посредничеству и есть ли уже детали встречи, Песков отметил, что пока не может "поделиться никакой конкретикой на этот счет".