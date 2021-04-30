Песков: РФ поддерживает позицию Эр-Рияда о важности принципов равноправия в мировых делах

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Москва поддерживает заявления наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана о важности принципов равноправия и невмешательства в мировых делах. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы обратили внимание на его слова о приверженности Эр-Рияда центральной роли ООН в мировых делах, а также выстраивании международных отношений на принципах равноправия, уважения, справедливого учета национальных интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга. Подобные тезисы сейчас находятся в явном дефиците в мировых делах, и, конечно, они заслуживают самой высокой оценки. Мы целиком и полностью поддерживаем такой подход", - сказал представитель Кремля, комментируя заявления принца бен Сальмана.

"Сейчас мы видим, что происходит в мире, мы видим попрание международного права, попрание здравого смысла и так далее. Конечно, подобные заявления редки, и поэтому очень примечательны", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что озвученная саудовским наследным принцем позиция свидетельствует об общности подходов Москвы и Эр-Рияда в международной политике и заявил, что Россия намерена развивать и дальше отношения с королевством. "Президент [России Владимир] Путин является убежденным и последовательным сторонником такого отношения к главным рамкам международных дел [к принципам равноправия, уважения, справедливого учета национальных интересов и невмешательства во внутренние дела стран]. Исходя из этой общности концептуального мировоззрения, мы готовы и дальше определять весь комплекс наших отношений с королевством, в том числе путем реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита президента Путина в Эр-Рияд", - указал он.