Песков: Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готов выступить посредником в разрешении кризисной ситуации между Киргизией и Таджикистаном. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах - это и ОДКБ, и другие - конечно же, президент всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участницами. Он уже это неоднократно и эффективно демонстрировал", - сказал Песков.

"Обе стороны наладили контакт по линии министров иностранных дел. Мы, конечно, обеспокоены этими новостями [о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана], внимательно следим и приветствуем принятое решение о прекращении огня. Надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать дальнейших таких эксцессов", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 28 апреля в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией. Конфликт между жителями приграничных сел двух стран 29 апреля перерос в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Власти Киргизии заявляют, что таджикские военные в ходе столкновения применяли пулеметы и минометы. Бишкек также обвинил Душанбе в попытке захвата водозабора. Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации. По последним данным, с киргизской стороны 13 человек погибли и более 100 получили ранения, Душанбе сообщает о восьми погибших и 31 пострадавшем.