Россия готова отправить наблюдателей на президентские выборы в Сирии 26 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия готова отправить на предстоящие в Сирии 26 мая президентские выборы своих наблюдателей, откликаясь на соответствующее обращение Дамаска. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Надеемся, что, несмотря на продолжающуюся незаконную иностранную оккупацию части сирийской территории, голосование пройдет в соответствии с имеющимися национальными и международными стандартами. Откликаясь на обращение сирийской стороны, будем готовы направить на предстоящие выборы российских наблюдателей", - говорится в документе.

В МИД подчеркнули, что организация президентской избирательной кампании в республике является "исключительно внутренним делом этой страны" и в полной мере соответствует требованиям действующего национального законодательства. Также организация выборов не противоречит положениям резолюции 2254 СБ ООН и других международных решений по Сирии, указали на Смоленской площади.

"В этой связи расцениваем прозвучавшие на днях из столиц ряда иностранных государств заявления о якобы [имеющей место] нелегитимности предстоящих выборов как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела Сирии. Никто не вправе указывать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства", - говорится в сообщении дипведомства.

26 мая в Сирии пройдут президентские выборы в связи с истечением очередного срока полномочий действующего главы страны Башара Асада. Он также примет в них участие. Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Турция не считают предстоящие выборы президента Сирии свободными и честными и призывают международное сообщество не нормализовывать отношения с Дамаском по их итогам.

28 апреля депутаты Народного совета (парламента) Сирии обратились с призывом к дружественным государствам направить своих наблюдателей на президентские выборы.