Экс-солистку группы "Тату" Юлию Волкову утвердили для участия в праймериз "Единой России"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Кандидатура бывшей участницы российской музыкальной группы "Тату" Юлии Волковой утверждена для участия в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Об этом рассказал ТАСС в пятницу секретарь реготделения партии в Ивановской области Сергей Низов.

"Оргкомитет утвердил кандидатуру Волковой для участия в праймериз", - сказал он.

По словам Низова, утверждение Волковой прошло единогласно, так как "все поданные документы у нее в порядке". Он добавил, что у регионального оргкомитета есть право аннулировать это утверждение, если Волкова не разместит до 16 мая два ролика на сайте "Предварительное голосование - 2021" (pg.er.ru).

ТАСС сообщал, что экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова 28 апреля лично подала в оргкомитет регионального отделения партии в Ивановской области документы для участия в процедуре предварительного голосования "Единой России".

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако в среду на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.